Авиаэксперт раскрыл, как можно достать важные цели в Подмосковье
- Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что Россия выстроила серьезную систему ПВО возле Московской и Ленинградской областей.
- Он рассказал, реально ли пробить тамошнюю систему ПВО.
Значительное количество важных объектов ВПК врага сконцентрировано в Московской и Ленинградской области. Там хорошо сформирована система ПВО, но пробить ее вполне возможно.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Россия старается надежно защитить важные объекты ВПК именно в этих регионах. Туда действительно сложно долететь беспилотниками.
Как пробить тамошнюю ПВО?
По словам Храпчинского, тамошняя система ПВО хорошо работает против беспилотников и крылатых ракет. Но вряд ли она сможет справиться с нашествием баллистических ракет.
Некоторые украинские компании движутся в этом направлении – разработки баллистической программы. Я бы говорил, что мы можем прорвать российское ПВО баллистическими ракетами и пробиться и в Подмосковье, и в Ленинградскую область, где есть заводы по производству беспилотников и двигателей к вертолетам,
– отметил Храпчинский.
Конечно, можно было бы попробовать осуществить атаку и крылатыми ракетами. Тут также могла бы подойти версия Storm Shadow, которая способна поразить цель на расстояние до 600 километров. Украине ее не передавали, но она есть на вооружении у Франции и Великобритании.
Обратите внимание! Украинская баллистическая ракета от компании Fire Point уже проходит тестирование. В ближайшее время ее могут использовать уже на поле боя.
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 15 марта неспокойно было в нескольких регионах России. В частности взрывы раздавались в Тихорецке, Саранске, Волгограде и Белгороде.
- За прошедшие сутки Силы обороны атаковали военную и логистическую инфраструктуру врага. Под удар попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и инфраструктура порта Кавказ.
- 10 марта Силы обороны Украины нанесли успешный ракетный удар по заводу "Кремний Эл", где производили микроэлектронику к российским ракетам. В Генштабе сообщили, что производство там остановлено примерно на 6 месяцев.