В этой области россиянам будет особенно горячо: военная сводка от Свитана

Ежесуточно украинские спецслужбы и ВСУ показывают отличные результаты в минусовании военных объектов врага как в России, так и на оккупированных территориях. Однако есть регионы, где врагу будет особенно несладко.

Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также "Хлопок" на аэродроме "Морозовск": ГУР показало спутниковые снимки уничтоженной авиации россиян



Взрывы в России

Прошедшие сутки для России в очередной раз были взрывными. Появились кадры горящей нефтебазы в городе Азов Ростовской области.

Эта область используется врагом как основная площадка для переброски техники и личного состава, поэтому сверхважно уничтожать все нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы именно здесь, заметил Свитан.

Продолжается операция по зачистке европейской части России от углеводной отрасли. Это оптимальный вариант, чтобы не позволить российской армии двигаться,

– пояснил аналитик.

Заметим, что в целом нефтеперерабатывающих заводов на этой территории государства-агрессора около сотни, а нефтебаз – около тысячи. Поэтому подобные операции должны масштабироваться, чтобы эффективно ударить по возможностям армии противника.

Атака на завод в Луганске

Неспокойно врагу было и во временно оккупированном Луганске. Там слышали 12 громких взрывов. Прилеты зафиксированы у машиностроительного завода, где враг хранит технику.

Сейчас Россия переоборудовала подобные заводы на временно оккупированных территориях под собственные военные нужды, поэтому они являются легитимными целями для украинской армии.

"Вероятно, попадание произошло ракетами ATACMS или Storm Shadow. В последнее время заметно, что увеличилось количество именно этих типов ракет, которыми наша авиация уничтожает российские военные объекты", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Сложная ситуация на Востоке

По линии боевого соприкосновения ситуация непростая, особенно горячо на восточном направлении. Враг приближается к городу Торецк и давит на Часов Яр.

Малыми группами враг пытается перейти Северодонецкий канал, который служит для сил обороны своеобразной линией защиты, как противотанковый ров.

Россияне применяют огромное количество резервов в режиме малых групп, техники имеют меньше, но работают за счет живой силы и бросают ее практически везде на ширине 150 – 170 километров от Курахово до Часового Яра,

– объяснил Свитан.

Недавно врагу удалось зайти в населенный пункт Нью-Йорк, а это создает угрозу окружения украинской группировки с юга от Нью-Йорка и с севера от Железного.

С другой стороны, выступление от Нью-Йорка может обернуться котлом для самих россиян.

Стоит перенаправить дополнительные силы и средства, которые сейчас заходят для нас от партнеров, для решения таких задач, а не экономить их. В таких небольших котлах стоит уничтожать наступательный потенциал россиян,

– резюмировал военный эксперт.