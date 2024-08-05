Таку думку в щоденному зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи в Росії

Минула доба для Росії вчергове була вибуховою. З’явилися кадри палаючої нафтобази в місті Азов Ростовської області.

Ця область використовується ворогом як основний майданчик для перекидання техніки та особового складу, тому надважливо знищувати всі нафтобази і нафтопереробні заводи саме тут, зауважив Світан.

Продовжується операція із зачистки європейської частини Росії від вуглеводної галузі. Це оптимальний варіант, аби не дозволити російській армії рухатися,

– пояснив аналітик.

Зауважимо, що загалом нафтопереробних заводів на цій території держави-агресорки близько сотні, а нафтобаз – близько тисячі. Тому подібні операції мають масштабуватися, аби ефективно вдарити по можливостях армії противника.

Атака на завод в Луганську

Неспокійно ворогові було і в тимчасово окупованому Луганську. Там чули 12 гучних вибухів. Прильоти зафіксовані біля машинобудівного заводу, де ворог зберігає техніку.

Наразі Росія переобладнала подібні заводи на тимчасово окупованих територіях під власні воєнні потреби, тому вони є легітимними цілями для української армії.

"Імовірно, влучання відбулося ракетами ATACMS чи Storm Shadow. Останнім часом помітно, що збільшилась кількість саме цих типів ракет, якими наша авіація знищує російські військові об'єкти", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Складна ситуація на Сході

По лінії бойового зіткнення ситуація непроста, особливо гаряче на східному напрямку. Ворог наближається до міста Торецьк і тисне на Часів Яр.

Малими групами ворог намагається перейти Сєверодонецький канал, який слугує для сил оборони своєрідною лінією захисту, як протитанковий рів.

Росіяни застосовують величезну кількість резервів в режимі малих груп, техніки мають менше, але працюють за рахунок живої сили і кидають їх практично всюди на ширині 150 – 170 кілометрів від Курахового до Часового Яру,

– пояснив Світан.

Нещодавно ворогові вдалося зайти до населеного пункту Нью-Йорк, а це створює загрозу оточення українського угрупування з півдня від Нью-Йорка та з півночі від Залізного.

З іншого боку, виступ від Нью-Йорка може обернутися котлом для самих росіян.

Варто перенаправити додаткові сили та засоби, які зараз заходять для нас від партнерів, для вирішення таких завдань, а не ощадити їх. В таких невеликих котлах варто знищувати наступальний потенціал росіян,

– резюмував військовий експерт.