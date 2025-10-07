Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, расстояние до Белгорода составляет около 80 километров. И есть много возможностей, чем туда ударить.

Что прилетело по ТЭЦ в Белгороде?

Как отметил Свитан, на такое расстояние Силы обороны Украины могли ударить и беспилотниками, и ракетами. Даже при определенных обстоятельствах это мог быть удар с HIMARS.

Можно точно утверждать, что это был комбинированный удар. Кроме того, Силы обороны едва ли не третий раз уже атакуют этот объект. Это уже "тройной удар".

Почему ударили по ТЭЦ? Ее, в частности, используют для балансировки электроэнергии, которую подают на аэродром в Белгороде. Оттуда наносят удары по Харькову. А нам важно обеспечить безопасность в Харькове. Один из механизмов – выключить электроэнергию, которую подают на аэродром в Белгороде,

– отметил Свитан.

В конце концов важно, чтобы Силы обороны имели возможность организовать блэкаут в Москве. Тогда у Кремля будет значительно большая мотивация остановить войну.

