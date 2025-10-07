Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, відстань до Бєлгорода становить близько 80 кілометрів. І є багато можливостей, чим туди вдарити.

До теми "Зима вже близько": чим для Кремля обернеться знеструмлення Бєлгородської області

Що прилетіло по ТЕЦ в Бєлгороді?

Як наголосив Світан, на таку відстань Сили оборони України могли вдарити і безпілотниками, і ракетами. Навіть за певних обставин це міг бути удар з HIMARS.

Можна точно стверджувати, що це був комбінований удар. Крім того, Сили оборони чи не втретє вже атакують цей об'єкт. Це вже "потрійний удар".

Чому вдарили по ТЕЦ? Її, зокрема, використовують для балансування електроенергії, яку подають на аеродром в Бєлгороді. Звідти завдають удари по Харкову. А нам важливо забезпечити безпеку в Харкові. Один з механізмів – вимкнути електроенергію, яку подають на аеродром в Бєлгороді,

– зазначив Світан.

Зрештою важливо, аби Сили оборони мали можливість організувати блекаут в Москві. Тоді в Кремля буде значно більша мотивація зупинити війну.

Вибухи в Росії: коротко