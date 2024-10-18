После системного "хлопка" в Крыму и Краснодарском крае: в ВМС намекнули на следующую цель

"Хлопок" в России уже стал для россиян частым явлением. Так, за последнее время Украина поразила нефтебазу в Феодосии и склады с беспилотниками в Краснодарском крае. Однако на этом "турне" не закончится.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, заметив, что оккупанты активно передислоцируют свои корабли из Новороссийска. Поражение военных объектов в России и Крыму являются важными, они обеспечивают оккупантов на Херсонщине.

Намек на следующую цель

Представитель ВМС рассказал, что в Феодосии, что в Крыму, нефтебаза намного меньше, чем чем в Пролетарске, поэтому она и горела гораздо меньше времени. Однако она является одной из крупнейших среди российских НПЗ и обеспечивала российских военных.

Это стало важным моментом, ведь НПЗ является частью военной инфраструктуры, не гражданской.

Это укладывается в общую тактику Украины – перед этим мы отрезали поставки в Крым, то есть железнодорожные паромы, которые сейчас не работают. Это тактика обескровливания тыла противника, потому что Крым обеспечивает группировку, которая находится в Херсонской области,

– объяснил Плетенчук.

По Краснодарскому краю, Украине удалось там уничтожить уже несколько объектов. Чего только стоит поражение базы хранения дронов "Шахед".

Заметьте! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что удары по России ускоряют ее ресурсное истощение и вызывают у населения страх. Увеличение количества атак на территории России может привести к существенным социальным изменениям и огласке, что повлияет на настроения россиян.

По словам представителя ВМС, в целом россияне на самом деле применяют средства защиты своих объектов в большом количестве. Это касается и Крыма, и самой территории России. Для этого оккупанты стянули большие силы по ПВО и не только.

Работа продолжается постоянно, результаты этой работы лучше говорить уже после. Однако вы же наблюдали массовые выходы кораблей из пункта базирования из Новороссийска? Они выходили, ведь боятся получить "что-то" именно там,

– намекнул Плетенчук.