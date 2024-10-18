Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, зауваживши, що окупанти активно передислоковують свої кораблі з Новоросійська. Ураження військових об'єктів в Росії та Криму є важливими, вони забезпечують окупантів на Херсонщині.

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Речник ВМС розповів, що у Феодосії, що в Криму, нафтобаза набагато менша, ніж у Пролетарську, тому вона й горіла набагато менше часу. Однак вона є однією з найбільших серед російських НПЗ та забезпечувала російських військових.

Це стало важливим моментом, адже НПЗ є частиною військової інфраструктури, не цивільної.

Це вкладається в загальну тактику України – перед цим ми відрізали постачання до Криму, тобто залізничні пороми, які зараз не працюють. Це тактика знекровлення тилу противника, тому що Крим забезпечує угрупування, яке перебуває в Херсонській області,

– пояснив Плетенчук.

Щодо Краснодарського краю, Україні вдалось там знищити вже кілька об'єктів. Чого лише варте ураження бази зберігання дронів "Шахед".

Зауважте! Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що удари по Росії прискорюють її ресурсне виснаження та викликають у населення страх. Збільшення кількості атак на території Росії може призвести до суттєвих соціальних змін і розголосу, що вплине на настрої росіян.

За словами речника ВМС, загалом росіяни насправді застосовують засоби захисту своїх об'єктів у великій кількості. Це стосується і Криму, і самої території Росії. Для цього окупанти стягнули великі сили щодо ППО і не тільки.

Робота триває постійно, результати цієї роботи краще говорити вже після. Однак ви ж спостерігали масові виходи кораблів з пункту базування з Новоросійська? Вони виходили, адже бояться отримати "щось" саме там,

– натякнув Плетенчук.