"Что это такое – без понятия": кадры "хлопка" в Сахарной Головке возле Севастополя

Вечером 18 октября возле поселка Сахарная Головка в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Местные жители населённого пункта уже публикуют множество кадров удара.

Воздушную тревогу в оккупированном Крыму объявили уже после прилета. Россияне пытались списать все на "успешную работу ПВО", однако сами же запутались в версиях.

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Кадры "хлопка" вблизи Севастополя

Вечером 18 октября крымчане сообщили о "хлопке" недалеко от Севастополя. Впоследствии стало известно о прилете в районе поселка Сахарная Головка, который оккупанты так и не смогли нормально объяснить.

Местные активно начали публиковать кадры прилета по всем возможным ракурсам. На фото и видео виден огромный столб дыма над населенным пунктом.

Столб дыма в Сахарной Головке: смотрите видео

Местные телеграм-каналы опубликовали немало разнообразных кадров, доказывающих, что в Сахарной Головке все же "что-то произошло". В этот раз российской пропаганде придется придумать нечто иное, чем "работа ПВО".

"Хлопок" посетил Сахарную Головку: смотрите видео

Пока неизвестно, что стало причиной такого явления. Однако сообщается, что сирены начали раздаваться уже по прилету.

Вблизи Севастополя снова неспокойно / Фото из местных пабликов

На фоне атаки на Крым россияне даже поставили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и подняли в воздух свои вертолеты.

"Хлопки" в Крыму – частое явление