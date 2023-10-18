"Что это такое – без понятия": кадры "хлопка" в Сахарной Головке возле Севастополя
Вечером 18 октября возле поселка Сахарная Головка в оккупированном Крыму раздался мощный взрыв. Местные жители населённого пункта уже публикуют множество кадров удара.
Воздушную тревогу в оккупированном Крыму объявили уже после прилета. Россияне пытались списать все на "успешную работу ПВО", однако сами же запутались в версиях.
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Кадры "хлопка" вблизи Севастополя
Вечером 18 октября крымчане сообщили о "хлопке" недалеко от Севастополя. Впоследствии стало известно о прилете в районе поселка Сахарная Головка, который оккупанты так и не смогли нормально объяснить.
Местные активно начали публиковать кадры прилета по всем возможным ракурсам. На фото и видео виден огромный столб дыма над населенным пунктом.
Столб дыма в Сахарной Головке: смотрите видео
Местные телеграм-каналы опубликовали немало разнообразных кадров, доказывающих, что в Сахарной Головке все же "что-то произошло". В этот раз российской пропаганде придется придумать нечто иное, чем "работа ПВО".
"Хлопок" посетил Сахарную Головку: смотрите видео
Пока неизвестно, что стало причиной такого явления. Однако сообщается, что сирены начали раздаваться уже по прилету.
Вблизи Севастополя снова неспокойно / Фото из местных пабликов
На фоне атаки на Крым россияне даже поставили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и подняли в воздух свои вертолеты.
"Хлопки" в Крыму – частое явление
- Утром 18 октября пропагандистские СМИ жаловались из-за атаки дронов на Крымский полуостров. Тогда взрывы слышали в Севастополе, Евпатории, Заозерном и в районе села Ромашкино. Так называемые "власти" заявили о "тренировке" в районе Северного мола.
- Также якобы "учения" было слышно и 15 октября – серия мощных взрывов всколыхнула Севастополь. Тогда оккупанты заявили, что это Черноморский флот применяет реактивные бомбометы – однако это очень встревожило местных.
- Днем ранее, 14 октября, в Крыму звучала воздушная тревога, и уже классически не обошлось без взрывов. Оккупанты остановили движение транспорта, а после отчитались о работе ПВО. Интересно, что это произошло днем позже после того, как Украина атаковала российский корабль "Буян-М".