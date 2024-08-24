Взрывы в Сумах: враг ударил по гражданской инфраструктуре

Россия не перестает обстреливать украинские города. В частности, враг совершил ракетный по Сумам 24 августа, в День Независимости.

Около 21:50 Алексей Дрозенко, начальник городской военной администрации Сум, констатировал, что фиксируют обломки сбитой ракеты. До того в месте слышали серию мощных взрывов.

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Ракетная атака на Сумы

Сумская ОВА уточнила, что Россия нанесла авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра.

Есть 2 попадания по частному сектору Сум. Предварительно, ранены семь человек. Двое в тяжелом состоянии,

– впоследствии сообщила ОВА.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По состоянию на 23:00 продолжается ликвидация последствий атаки.

Областная военная администрация призывает граждан быть внимательными и соблюдайте правила безопасности. Самое главное, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В течение 24 августа, Дня Независимости, воздушную тревогу на территории Сумской области объявляли 6 раз:

с 01:09 по 03:17

с 03:57 по 07:01

с 09:26 по 12:30

с 14:54 по 18:13

с 18:59 по 21:32

в 21:37 (продолжается по настоящее время, 23:00).

Начальник ГВА отмечает, что штаб по ликвидации последствий для приема обращений граждан будет развернут 25 августа с 9:00 на месте происшествия.

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Накануне Дня Независимости было очевидно, что Россия не даст покоя украинцам. В частности, Германия предупреждала, что враждебное государство может активизироваться для нанесения ударов по городам Украины.

Кроме того, Соединенные Штаты отмечали, что на днях возможны ракетные и беспилотные атаки со стороны России. Посольство США в Киеве призвало людей не игнорировать воздушную тревогу и знать расположение укрытий.