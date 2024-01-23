Тушили почти двое суток: оккупанты наконец-то ликвидировали пожар в Усть-Луге

Пожар в порту "Усть-Луга" пылал почти 2 суток. Известно, что технологический процесс на заводе "Новатек" до сих пор остановлен.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский вечером 22 января рассказал, что пожар в терминале компании "Новатек" в порту "Усть-Луга" в Ленинградской области уже потушен.

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Пожар в Усть-Луге тушили больше суток

Терминал вспыхнул в ночь на 21 января. Губернатор Ленинградской области сообщил об этом около трех ночи. О том, что пожар был потушен, стало известно около 19:00 22 января.

Оккупанты заявили, что в результате пожара повреждены две цистерны и насосная станция. Пострадавших, по их словам, нет.

Позже в компании "Новатек" заявили, что причиной пожара в Усть-Луге "стало внешнее действие".

Что известно о хлопке в Усть-Луге

Ночью 21 января в русском поселке Усть-Луга прозвучали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе компании "Новатек". В Кингисепском районе был введен режим повышенной готовности, а глава администрации района Юрий Запалатский провел заседание оперативного штаба.

Незадолго до этого свидетели сняли на видео беспилотники возле Санкт-Петербурга. По их словам, они направлялись в сторону Кингисепского района, где расположены терминалы порта Усть-Луга.

Местные жители Усть-Луги тоже заявили, что слышали звук беспилотников и после этого начались взрывы.

По данным источников 24 Канала, в спецслужбах это была операция СБУ. Однако официальных заявлений пока не было.

Известно, что персонал был сразу эвакуирован. Сейчас технологический процесс на заводе остановлен. Также в районе был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

Усть-луга является ключевым узлом в системе экспорта энергоносителей России для отправки нефтепродуктов за границу. Там расположен завод компании "Новатек" и крупный порт. В СБУ отмечают, что это немаловажный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, используют русские войска.