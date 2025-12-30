Горит промышленный объект: враг ударил по Запорожью
- Российская армия 30 декабря нанесла удар по Запорожью, повредив промышленный объект.
- Пожар и повреждения в домах стали следствием взрывной волны, есть пострадавшая.
Российская армия рано утром 30 декабря ударила по Запорожью. Для города существовала угроза из-за вражеских беспилотников и управляемых авиабомб.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Что известно об ударе по Запорожью 30 декабря?
Во вторник, 30 декабря, оккупанты ударили по городу примерно в 05:32. В это время в Запорожской области продолжалась воздушная тревога. В регионе двигались российские дроны, а также оккупанты запустили КАБы.
Глава области сообщил о взрывах. Позже он написал и о последствиях попадания.
Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– говорится в сообщении Федорова.
На месте атаки начался пожар. Кроме того произошли повреждения в домах возле объекта из-за взрывной волны. Так разрушения фиксируются в двух многоэтажках и четырех частных домах. Специалисты обследуют прилегающие территории.
Пожар в Запорожье из-за российской атаки: смотрите видео
Одна женщина обратилась за помощью к врачам. 43-летняя жительница госпитализирована, предварительно с осколочным ранением.
Враг атаковал Запорожье утром / Фото Запорожской ОГА
Когда в последний раз оккупанты атаковали Запорожье?
24 декабря россияне ударили по Запорожью. Тогда в результате вражеской атаки повреждения получил жилой дом, а в гаражах и авто рядом произошел пожар.
Металлургический комбинат "Запорожсталь" аварийно остановился из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры 23 декабря. Работники действовали оперативно, поэтому удалось избежать техногенной катастрофы.
19 декабря Запорожье снова подверглось атаке российских КАБов. В результате атаки на гражданские объекты были ранены люди и произошли разрушения.