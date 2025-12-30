Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Що відомо про удар по Запоріжжю 30 грудня?
У вівторок, 30 грудня, окупанти вдарили по місту приблизно о 05:32. У цей час в Запорізькій області тривала повітряна тривога. У регіоні рухалися російські дрони, а також окупанти запустили КАБи.
Глава області повідомив про вибухи. Пізніше він написав і про наслідки влучання.
Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– йдеться в повідомленні Федорова.
На місці атаки почалася пожежа. Крім того сталися пошкодждення в будинках біля об'єкта через вибухову хвилю.
Одна жінка звернулася за допомогою до лікарів. 43-річна жителька госпіталізована, попередньо з осколковим пораненням.
Ворог атакував Запоріжжя зранку / Фото Запорізької ОВА
Коли востаннє окупанти атакували Запоріжжя?
24 грудня росіяни вдарили по Запоріжжю. Тоді внаслідок ворожої атаки ушкоджень зазнав житловий будинок, а в гаражах та авто поруч сталася пожежа.
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" аварійно зупинився через масовані обстріли енергетичної інфраструктури 23 грудня. Працівники діяли оперативно, тому вдалося уникнути техногенної катастрофи.
19 грудня Запоріжжя знову зазнало атаки російських КАБів. Унаслідок атаки на цивільні об'єкти були поранені люди та сталися руйнування.