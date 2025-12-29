Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що це інформаційно-психологічна операція Кремля з заздалегідь підготовленими заявами.

Дивіться також: Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна"

Чому Кремль змінює переговорну позицію?

Бойові дії тривають і не припиняться навіть у разі досягнення домовленостей про перемир’я.

"Що стосується цієї ситуації, тут глибші причини, ніж просто привід для ударів по наших урядових будівлях. Кремль, найімовірніше, імітував атаку власними дронами на свою резиденцію, щоб звинуватити Україну в зриві мирного процесу та намірі вбити Путіна. Це дає їм підстави заявляти, що з такими цілями перемовини неможливі", – пояснив Мусієнко.

Росія намагається створити для Трампа та світової спільноти образ України як "терористичної сторони" на зразок ХАМАСу, щоб виправдати примус Києва до поступок.

Кремль прагне підготувати підґрунтя для зміни своєї переговорної позиції та виправдання ескалації під приводом боротьби з "державним терором". Росія максимально тягнутиме час, щоб маніпулювати ситуацією й примусити Україну до компромісів. Я переконаний, що Україна залишається абсолютно відкритою та зрозумілою для наших партнерів,

– зазначив Мусієнко.

Як Кремль намагається маніпулювати світом через провокації?

Західні партнери мають технічні можливості відстежувати запуски дронів та їхні цілі, тому провокація Росії очевидна – немає сенсу витрачати 91 дрон на порожню резиденцію, де Путіна немає і де він встиг би евакуюватися навіть у разі реальної атаки.

"Мета – підняти міжнародну реакцію, але чого б цим досягла Україна? Тому президент правильно одразу це заперечив. Я відстежив інформаційний простір ворога – повідомлення йшли одне за одним, як заготовлені. Заяви були підготовлені заздалегідь ФСБ, ГРУ та іншими спецслужбами Росії, які наперед склали список тез для Лаврова", – пояснив Мусієнко.

Це спроба Росії постійно ухилятися від рішень. Путін щось обіцяє Трампу під час розмов, що надихає американського президента вірити в готовність Кремля завершити війну.

Росія також атакує Одещину, щоб завдати шкоди економічному потенціалу, затягуючи війну в надії змінити ситуацію на свою користь, оскільки не може цього досягти на полі бою.

Лавров кілька тижнів тому зізнавався, що сподівався на тиск Трампа на Україну. Можливо, такий тиск і був – у заявах чи обмеженні пакетів допомоги протягом року, але нас не зламали. Тепер Росія шукає нові комбінації. Путінська модель ФСБ давно розгадана для тих, хто хоче бачити. Це вистава для Трампа та його адміністрації, щоб він повторював, що Україна нібито намагалася завдати ударів,

– наголосив Мусієнко.

Що ще відомо про "атаку на резиденцію Путіна"?