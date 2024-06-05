Враг ударил по базе отдыха в Одесской области: жуткое фото

Россияне обстреляли курортный поселок в Одесской области. Полный перечень разрушений еще устанавливается, однако прокуратура показала первые кадры с места атаки.

Оккупанты нанесли удар по туристической инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе.

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Что известно о последствиях обстрела в Одесской области

По данным следствия, 5 июня около 17:00 Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, а именно в Белгород-Днестровском районе.

Одесская областная прокуратура показала фото поврежденного здания:



Последствия обстрела в Белгород-Днестровском районе / Одесская облпрокуратура

Ранее руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что говорится об инфраструктуре, которая связана с отдыхом.

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Правоохранители открыли дело и документируют преступление

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление России,

– добавили в прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Что предшествовало: