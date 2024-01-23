Одновременно взорвались и загорелись: во Владивостоке горят сразу 2 электроподстанции
В российском Владивостоке неспокойно. Там слышали взрывы и произошел пожар на двух электроподстанциях.
Жители Владивостока пожаловались на взрывы, прогремевшие сразу на двух электроподстанциях. Как пишут росСМИ, сотни домов обесточены, информирует 24 Канал.
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Во Владивостоке горят электроподстанции
Как отметили в росСМИ, горят подстанции на Новожилове и Бухте Тихой. Известно, что во многих домах пропала электроэнергия.
Во Владивостоке горят электроподстанции: смотрите видео
В российских пабликах пишут, что причины пожаров пока неизвестны.
Во Владивостоке одновременно взорвались и загорелись 2 электроподстанции: смотрите видео
Как сообщили в российской энергокомпании, около 19:00 (11:00 по Киеву) на подстанции Загородная в районе Борисенко произошло отключение двух трансформаторов. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве. Возгорания трансформаторов не было. На место прибыла бригада энергетиков и пожарные.
В сети делятся видео инцидента во Владивостоке: смотрите видео
Жители Владивостока делятся в сети видео пожаров на электрической подстанции и ее последствиях. Да, они жалуются, что "у нас здесь случилась беда, льется кипяток".
Жители города жалуются из-за ситуации во Владивостоке: Внимание! Присутствует нецензурная лексика – видео 18+
"Хлопок" в российском Усть-Луге: основные новости
- Ночью 21 января в российском поселке Усть-Луга Ленинградской области пылал нефтяной терминал "Новатек". Местные жители Усть-Луги заявили, что слышали звук беспилотников и после этого начались взрывы.
- По данным источников 24 Канала в спецслужбах, это была операция Службы безопасности Украины. Однако официальных заявлений об этом пока не было.
- Известно, что персонал был сразу эвакуирован. Сейчас технологический процесс на заводе остановлено. Также в районе был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.