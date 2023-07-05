В Волновахе "хлопок" посетил здание "администрации" с коллаборантами внутри
Во временно оккупированном городе Волноваха на Донетчине было громко. Взрывы раздались в здании, в котором российские захватчики создали оккупационную "администрацию".
В Волновахе на Донетчине вероятно был прилет по зданию "администрации". Это произошло вечером в среду, 5 июля, передает 24 Канал.
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Подробности взрыва на Донбассе
По предварительным данным, перед взрывом в здании находились коллаборанты. Информация о возможных пострадавших и погибших гауляйтерах уточняется. Оккупанты уже успели обвинить ВСУ в якобы обстреле "администрации" из РСЗО.Обратите внимание! ВСУ официально не комментировали этот взрыв.
Сетью распространяются фотографии с места событий. На кадрах видно, что в 4-этажном здании выбило стекло и вылетели окна вместе с рамами. Кроме этого частично разрушена крыша. Территория вокруг усеяна обломками.
Впоследствии главарь боевиков Денис Пушилин заявил о трех пострадавших гауляйтерах, якобы получивших незначительные травмы. Кремлевский прихвостень предположил, что в здание вроде бы могла попасть крылатая ракета Storm Shadow.
А российские пропагандисты заявили о прямом попадании. По их словам, теперь у здания нет 3-го и 4-го этажей.
У здания частично нет крыши / Фото из соцсетей
Еще кадры с места возможного прилета / Фото из соцсетей
На временно оккупированных территориях у захватчиков постоянно что-то взрывается
- Недавно было шумно в Донецке. Взрывы раздавались у железнодорожного вокзала.
- Также "хлопок" посетил оккупантов в Бердянске. В конце июня там раздалось более 10 взрывов. После этого местные жители видели в разных частях города дым.
- Не так давно взрывы раздались в пансионате на Арабатской Стрелке, расположенный в Геническом районе Херсонской области. Как пояснил журналист-международник Алексей Бурлаков, произошло попадание по базе, которую себе там создали россияне.