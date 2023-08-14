В Запорожье ночью раздавались взрывы: власти рассказали о ситуации в городе

В ночь на 14 августа в Запорожье прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали о применении врагом баллистики.

Однако по состоянию на утро ситуация в Запорожье стабильная. Что за взрывы были в городе – сейчас выясняется.

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Какая ситуация в Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что по состоянию на утро ситуация в городе стабильная. Так, все коммунальные системы в норме.

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Городские службы работают в штатном режиме,

– отметил он.

Напомним, что в Запорожье во время воздушной тревоги 14 августа были слышны звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ информировали: "Запорожье – баллистика!".

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