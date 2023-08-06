Ночью в Запорожье снова раздавались взрывы: власти рассказали подробности

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Запорожье. В городе слышались мощные взрывы.

Как оказалось, враг атаковал окрестности Запорожья. В результате этого есть значительные разрушения.

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Подробности ночной атаки Запорожья

Как рассказали в ОВА, ночью 6 августа оккупанты в очередной раз атаковали окрестности Запорожья. Так, взрывной волной были повреждены складские помещения объекта инфраструктуры. Также произошло возгорание сухой травы вокруг.

В Камышевахе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.



Повреждения на Запорожье / фото ОВА



Воронка на Запорожье / фото ОВА

Также 95 ударов по 21 населенному пункту нанесли российские войска за минувшие сутки:

6 обстрелов из РСЗО по Темировке, Новодаровке,

5 ракетных атак по Запорожью и Камышевахе,

авиационный удар по Орехову,

атаки из БПЛА по Затишью и Новодаровке.

Кроме того, 81 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Левадного, Новоандреевки, Малиновки, Успеновки, Белогорья, Каменского, Степного, Пятихаток, Павловки, Плавнов. К счастью, обошлось без пострадавших.

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