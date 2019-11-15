Взрывы в Балаклее: что известно о погибших и пострадавших

Из-за взрывов на военных складах вблизи Балаклеи погибли двое украинских военнослужащих. Еще четверо получили ранения – у троих из них тяжелые ранения.

В Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 3 раненых военных, об этом сказал директор центра экстренной медицины в Харьковской области Виктор Забашта пишет "Громадское".

О главном: Взрывы боеприпасов в Балаклее, есть погибшие – фото, видео

Что известно о состоянии пострадавших?

Пострадавшим мужчинам от 20 до 30 лет. По данным предварительного обследования, один из них получил ожоги 60% тела и перелом руки, второй — ожоги до 20% тела, у третьего многочисленные переломы. Сейчас медики продолжают обследование.

Четвертому раненому оказывают помощь в медицинском учреждении Балаклеи.

Одного раненного из больницы скорой помощи перевели в военный госпиталь, об этом сообщает "Общественное: Харьков". Двое остаются в ожоговом центре больницы неотложной помощи. Один в реанимации, другого оперируют.

Как погибли двое военнослужащих?

Двое саперов умерли из-за травм головы после взрыва боеприпасов. На технической территории воинской части они утилизировали остатки боеприпасов – те, которые нельзя транспортировать. Выполняли свою работу украинские военные в специально оборудованном котловане.

Новые взрывы в Балаклее: основное

Там 15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе военного склада. В сети местные публиковали фото и видео, на которых видно, что со стороны склада валит густой дым и взрываются снаряды.

В Минобороны объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прогремело около 20 взрывов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки повести срочное заседание из-за взрывов.



Наибольшие взрывы на военных складах в Украине/ Инфографика: 24 канал