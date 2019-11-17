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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Взрывы в Балаклее: назвали имена погибших военных

      79 Читати новину українською
      Стали известны имена погибших в результате взрывов в Балаклее (иллюстративное фото) / Соцсети

      Саперы Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак погибли в результате взрывов, которые прогремели 15 ноября на военных складах в Балаклее. Военные служили в 91-м отдельном полку специального обеспечения. Погибли они во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов на складах.

      Имена погибших военных назвали в военной части А0563. Соответствующее сообщение появилось в ее фейсбуке.

      Советуем ознакомиться! Взрывы боеприпасов в Балаклее: главное – фото и видео

      К большому сожалению, во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части – прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич,
      – отметили военные.

      Добавим, что в то время вместе с погибшими еще находился солдат Денис Янчевский. Он получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

      Также в военной части выразили соболезнования членам семей погибших и их родственникам.

      "Вечная память Героям! Спите спокойно ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!" – подытожили военные.

      Что известно о гибели Дмитрия Мовчана и Дениса Ярмака

      Оба погибли в результате полученных от взрыва боеприпасов травм головы. Известно, что они на технической территории воинской части утилизировали остатки боеприпасов, которые нельзя транспортировать. Заметим, что выполняли свою работу украинские военные в специально оборудованном котловане. По словам начальника военной части в Балаклее Александра Мируна, погибшие были обученными военнослужащими. Служили погибшие в полку, которая базируется на Сумщине.

      Обратите внимание! Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших

      Что известно о новых взрывах в Балаклее

      15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе здешнего военного склада. В сети местные публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, что со стороны склада идет густой дым и взрываются снаряды.

      В Министерстве обороны рассказали, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и именно из-за этой утилизации прогремело около 20 взрывов.

      По заключению Генштаба, причиной инцидента мог быть взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Военные рассказали, что 15 ноября во время загрузки остатков боеприпасов в специальный котлован для утилизации загорелся этот твердотопливный двигатель. Огонь, вероятно, вызвал детонацию накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

      • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.
      • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провести срочное заседание из-за взрывов.


      Наибольшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика: 24 канал

      НОВЫЕ ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Взрывы в Балаклее Потери Взрыв Жертвы
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