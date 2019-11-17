Взрывы в Балаклее: назвали имена погибших военных

Саперы Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак погибли в результате взрывов, которые прогремели 15 ноября на военных складах в Балаклее. Военные служили в 91-м отдельном полку специального обеспечения. Погибли они во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов на складах.

Имена погибших военных назвали в военной части А0563. Соответствующее сообщение появилось в ее фейсбуке.

Советуем ознакомиться! Взрывы боеприпасов в Балаклее: главное – фото и видео

К большому сожалению, во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части – прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич,

– отметили военные.

Добавим, что в то время вместе с погибшими еще находился солдат Денис Янчевский. Он получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

Также в военной части выразили соболезнования членам семей погибших и их родственникам.

"Вечная память Героям! Спите спокойно ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!" – подытожили военные.

Что известно о гибели Дмитрия Мовчана и Дениса Ярмака

Оба погибли в результате полученных от взрыва боеприпасов травм головы. Известно, что они на технической территории воинской части утилизировали остатки боеприпасов, которые нельзя транспортировать. Заметим, что выполняли свою работу украинские военные в специально оборудованном котловане. По словам начальника военной части в Балаклее Александра Мируна, погибшие были обученными военнослужащими. Служили погибшие в полку, которая базируется на Сумщине.

Обратите внимание! Взрывы в Балаклее: что известно о пострадавших

Что известно о новых взрывах в Балаклее

15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе здешнего военного склада. В сети местные публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, что со стороны склада идет густой дым и взрываются снаряды.

В Министерстве обороны рассказали, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и именно из-за этой утилизации прогремело около 20 взрывов.

По заключению Генштаба, причиной инцидента мог быть взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Военные рассказали, что 15 ноября во время загрузки остатков боеприпасов в специальный котлован для утилизации загорелся этот твердотопливный двигатель. Огонь, вероятно, вызвал детонацию накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал нардепов-членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки провести срочное заседание из-за взрывов.



Наибольшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика: 24 канал