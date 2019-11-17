13:17
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Вибухи у Балаклії: назвали імена загиблих військових

      2409 Читать новость на русском
      Стали відомими імена загиблих унаслідок вибухів у Балаклії (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Сапери Дмитро Мовчан і Денис Ярмак загинули внаслідок вибухів, що пролунали 15 листопада на військових складах у Балаклії. Військові служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення. Загинули вони під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на складах.

      Імена загиблих військових назвали у військовій частині А0563. Відповідне повідомлення з’явилося у її фейсбуці.

      Радимо ознайомитися! Вибухи боєприпасів у Балаклії: головне – фото та відео

      На превеликий жаль, під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів на технічний території бази загинули військовослужбовці нашої частини – прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович і старший солдат Ярмак Денис Миколайович,
      – зазначили військові.

      Додамо, що у той час разом із загиблими ще перебував солдат Денис Янчевський. Він зазнав серйозних поранень і перебуває у медичному закладі.

      Також у військовій частині висловили співчуття членам сімей загиблих і їхнім родичам.

      "Вічна пам’ять Героям! Спіть спокійно хлопці! Ви назавжди залишитеся в наших серцях!" – підсумували військові.

      Що відомо про загибель Дмитра Мовчана та Дениса Ярмака 

      Обидвоє загинули внаслідок отриманих від вибуху боєприпасів травм голови. Відомо, що вони на технічній території військової частини утилізовували залишки боєприпасів, які не можна транспортувати. Зауважимо, що виконували свою роботу українські військові у спеціально обладнаному котловані. За словами начальника військової частини в Балаклії Олександра Мируна, загиблі були навченими військовослужбовцями. Служили загиблі у полку, що базується на Сумщині. 

      Зверніть увагу! Вибухи у Балаклії: що відомо про потерпілих

      Що відомо про нові вибухи у Балаклії

      15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі тутешнього військового складу. У мережі місцеві публікували фото та відео, на яких можна побачити, що з боку складу йде густий дим і вибухають снаряди.

      У Міністерстві оборони розповіли, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів і саме через цю утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      За висновками Генштабу, причиною інциденту міг бути вибух твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Військові розповіли, що 15 листопада під час завантаження залишків боєприпасів у спеціальний котлован для утилізації загорівся цей твердопаливний двигун. Вогонь, зі свого, спричинив детонацію накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.


      Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка: 24 канал

      нові вибухи у балаклії: хроніка останніх подій
      Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала своє розкішне помешкання: відео
      сьогодні
      3648
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Збройні сили України Вибухи у Балаклії Втрати Вибух Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      сьогодні , 12:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати
      Михайло Гема 3635
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сьогодні , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 243
      20 таємних спілок, які справді існують
      сьогодні , 08:48 20 таємних спілок, які справді існують
      Борис Немировський 2183
      Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020
      сьогодні , 08:20 Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020
      Ігор Саджениця 1032
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 листопада , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 2732
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук