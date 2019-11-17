Вибухи у Балаклії: назвали імена загиблих військових

Сапери Дмитро Мовчан і Денис Ярмак загинули внаслідок вибухів, що пролунали 15 листопада на військових складах у Балаклії. Військові служили в 91-му окремому полку спеціального забезпечення. Загинули вони під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів на складах.

Імена загиблих військових назвали у військовій частині А0563. Відповідне повідомлення з’явилося у її фейсбуці.

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На превеликий жаль, під час виконання планових робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів на технічний території бази загинули військовослужбовці нашої частини – прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович і старший солдат Ярмак Денис Миколайович,

– зазначили військові.

Додамо, що у той час разом із загиблими ще перебував солдат Денис Янчевський. Він зазнав серйозних поранень і перебуває у медичному закладі.

Також у військовій частині висловили співчуття членам сімей загиблих і їхнім родичам.

"Вічна пам’ять Героям! Спіть спокійно хлопці! Ви назавжди залишитеся в наших серцях!" – підсумували військові.

Що відомо про загибель Дмитра Мовчана та Дениса Ярмака

Обидвоє загинули внаслідок отриманих від вибуху боєприпасів травм голови. Відомо, що вони на технічній території військової частини утилізовували залишки боєприпасів, які не можна транспортувати. Зауважимо, що виконували свою роботу українські військові у спеціально обладнаному котловані. За словами начальника військової частини в Балаклії Олександра Мируна, загиблі були навченими військовослужбовцями. Служили загиблі у полку, що базується на Сумщині.

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Що відомо про нові вибухи у Балаклії

15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі тутешнього військового складу. У мережі місцеві публікували фото та відео, на яких можна побачити, що з боку складу йде густий дим і вибухають снаряди.

У Міністерстві оборони розповіли, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів і саме через цю утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

За висновками Генштабу, причиною інциденту міг бути вибух твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Військові розповіли, що 15 листопада під час завантаження залишків боєприпасів у спеціальний котлован для утилізації загорівся цей твердопаливний двигун. Вогонь, зі свого, спричинив детонацію накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії та висловив співчуття родинам загиблих військових.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів-членів Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повести термінове засідання через вибухи.



Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка: 24 канал