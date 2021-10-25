Есть разные артисты, – секретарь СНБО Данилов прокомментировал полный запрет гастролей россиян

Президента Украины Владимира Зеленского часто просят ввести полный запрет на приезд в страну российских исполнителей. В СНБО прокомментировали такую возможность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что не знает, о каких артистах идет речь. По его словам, главный вопрос – к украинцам, которые покупают билеты на концерт и платят деньги исполнителю.

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"Есть же разные артисты. Например, Ахеджакова. Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже ради уважения к этой великой артистке", – отметил Данилов.

Целенаправленная агрессия России

По словам секретаря СНБО, Россия очень жестко относится к Украине как к государству. Они не скрывают, что их цели и задачи – это уничтожение нашей страны.

Они очень системно и профессионально подходят к этому вопросу, чтобы наше государство перестало существовать,

– отметил Данилов.

Политик подчеркнул, что Кремль делает все возможное, чтобы показать, что Украина – "искусственный проект". Оккупация Крыма, Донецкой и Луганской областей с этим связана.

По его мнению, одновременно следует хорошо подумать о результатах введения визового режима с Россией. Сейчас в Украине и так все хорошо понимают, кто пытается въехать в страну и кого не пускать.

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