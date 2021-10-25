Есть разные артисты, – секретарь СНБО Данилов прокомментировал полный запрет гастролей россиян
Источник:"РБК-Украина"
Президента Украины Владимира Зеленского часто просят ввести полный запрет на приезд в страну российских исполнителей. В СНБО прокомментировали такую возможность.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что не знает, о каких артистах идет речь. По его словам, главный вопрос – к украинцам, которые покупают билеты на концерт и платят деньги исполнителю.
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"Есть же разные артисты. Например, Ахеджакова. Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже ради уважения к этой великой артистке", – отметил Данилов.
Целенаправленная агрессия России
По словам секретаря СНБО, Россия очень жестко относится к Украине как к государству. Они не скрывают, что их цели и задачи – это уничтожение нашей страны.
Они очень системно и профессионально подходят к этому вопросу, чтобы наше государство перестало существовать,
– отметил Данилов.
Политик подчеркнул, что Кремль делает все возможное, чтобы показать, что Украина – "искусственный проект". Оккупация Крыма, Донецкой и Луганской областей с этим связана.
По его мнению, одновременно следует хорошо подумать о результатах введения визового режима с Россией. Сейчас в Украине и так все хорошо понимают, кто пытается въехать в страну и кого не пускать.
Российские гастролеры в Украине: что известно
- Служба безопасности Украины создала и постоянно обновляет перечень российских артистов, которым запрещен въезд в страну. Лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, насчитывается уже 227.
- Недавно в список внесли российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Дважды под разными фамилиями туда вносили исполнителя Моргенштерна. Летом 2021 года компанию пополнил певец Филипп Киркоров.
- В то же время украинцы создали петицию о полном запрете въезда в Украину россиянам, которая уже набрала 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. В случае принятия инициативы, попасть в страну смогут только люди, которые публично критикуют оккупацию Крыма и войну на Донбассе.