За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса
Источник:Донецкая ОВА
Число преступлений России увеличивается с каждым днем. Они совершают геноцид украинского народа, потому что воюют против гражданских. За сегодняшний день оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донецкой области.
Такую печальную новость сообщили в телеграм-канале Донецкой областной военной администрации. Там отметили, что из-за активных боевых действий невозможно установить точное количество жертв в таких населенных пунктах, как Мариуполь и Волноваха.
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За 12 мая военнослужащие российской армии убили 2 человека в Новоселовке, 1 – в Авдеевке и 1 – в Лимане. Отмечается, что еще 5 получили ранения.
Все россияне будут привлечены к ответственности за свои преступления!
– отметили в Донецкой ОВА.
Инфографика жертв Донецкой области / Фото Донецкой ОВА
Ранее сообщалось, что за последние сутки 11 мая оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Славянск, Авдеевка и другие. В результате атаки ранены и убиты мирные жители.
Враг стремится захватить всю Донетчину, поэтому безжалостно бъет по региону, поражая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.
Какая ситуация в Донецкой области: последние новости
- Противник продолжает гатить по мирным украинским городам на территории области. Кириленко рассказал, что в Донецкой области нет ни одного населенного пункта, который можно было бы назвать безопасным – обстрелы наблюдаются повсюду.
- Вчера, 11 мая, наемники Кремля обстреляли 33 населенных пункта Луганской и Донецкой областей. В результате обстрелов значительные повреждения и разрушения получил индустриальный колледж, помещение его общежития, а также промышленное предприятие и комбикормовый завод.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне продолжают наступать в районе Донецкой области. Оккупанты форсировали реку Северский Донец, чтобы обеспечить продвижение для основных сил.
- Украинские защитники в зоне ООС отбили 9 атак российских оккупантов. Воины мастерски уничтожили немало техники врага.
- Вражеские войска России перекрыли в оккупированных Луганской и Донецкой областях краны магистрального газопровода "Шебелинка – Новопсков". Местные жители остались без газоснабжения.
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