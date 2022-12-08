За бизнесмена Кауфмана внесли залог, – СМИ

За одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, вероятно, внесли заставку в 129 миллионов гривен. Подозреваемый в создании преступной организации мог выйти из СИЗО.

Об этом журналисты "Украинской правды" сообщают со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах и пресс-службу САП. Кто именно внес заставу за Бориса Кауфмана – не сообщается.

По теме Преступная организация в Одессе: Кауфману, Грановскому и Ефремову сообщили о подозрении

Кауфман вышел из СИЗО

Информацию подтвердили и в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Журналистам сообщили, что Кауфман уже вышел из СИЗО.

Редакция 24 канала обратилась за комментарием в Высший антикоррупционный суд Украины. В ВАКСе обещали уточнить информацию.

Что предшествовало внесению залога за Кауфмана