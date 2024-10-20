"Очень хорошие сигналы от США" и "преступный союз России и КНДР": обращение Зеленского

Президент Зеленский рассказал о хороших сигналах от США. Также глава государства прокомментировал скандал с МСЭК.

Первое – я хочу отметить всех наших защитников неба, каждую ночь сбивающих «шахеды». В этом году почти каждая ночь, иногда и утро и день – угроза «шахедов». Ударные дроны, которые России дал Иран. И ставшие одним из основных орудий российского террора против Украины. И которые, к сожалению, россияне и иранцы усовершенствуют. Мы всегда говорили партнерам, что нужно быть более решительными в противодействии таким преступным альянсам. Только на этой неделе, с понедельника по сей день, каждые сутки – «шахеды». За сутки 18 октября было 129 таких дронов. В целом же с начала этого года Россия применила уже более 6130 «шахедов». Значительную часть наши воины сбивают. Много помогает РЭБ. Но не во всем. И именно поэтому требуется большее давление на российскую уже способность производить такое оружие. Необходима возможность уничтожать и базы хранения «шахедов», и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира.

Так же и сейчас – новая угроза: преступный союз России и Северной Кореи. Я благодарен тем лидерам и представителям государств, которые не закрывают глаз и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны. О снабжении оружия из Северной Кореи в Россию. О том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за это пособие. К сожалению, нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войне. Сейчас у нас есть четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря уже приходящему из России видео. Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от «шахедов», то это точно никому в мире не пойдет на пользу и продлит эту войну. Война, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее.

И еще одна.

За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по Плану победы – спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нашим нордикам и многим другим нашим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов – мы слышим уже риторику, ее смены. Мы ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились по поводу нескольких новых пакетов поддержки – и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам нужно работать только вместе, только в единстве. Чтобы для нас всех был результат – для всей Украины. Но пока это происходит, к сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реально внутренний противник. Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего – СБУ, ДБР, Офиса Генпрокурора – соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО.