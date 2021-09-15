За пол месяца на Донбассе погибло 4 наших бойцов, а еще 36 – получили ранения
Источник:Укринформ
Российские наемники с начала сентября 2021 года совершили на Донбассе 86 вооруженных провокаций. Из-за этого погибли 4 украинских военных, а 36 – получили ранения.
Сколько раз боевики нарушили перемирие
С начала установления "тишины" на востоке Украины оккупанты 2 315 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом информировала миссия Украины при ОБСЕ во время Форума сотрудничества безопасности 15 сентября.
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С 27 июля 2020 года на Донбассе погибли 58 украинских бойцов, еще свыше 220 получили ранения.
585 раз боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие:
- танки,
- артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра,
- минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра.
Кроме того, оккупанты систематически заминируют украинские позиции как дистанционно, так и с помощью диверсионных групп.
Россия продолжает использовать мины типов ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 и ПМН, которые запрещены международным правом,
– отметила украинская миссия.
Другие нарушения оккупантов
- Более 154 раз использовали БПЛА;
- обустройство новых позиций и укрепление действующих – 29 случаев;
- дистанционное минирование – более 55 случаев;
- обстрелы гражданских объектов – более 40 раз.
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Последние потери на Донбассе
- 12 сентября возле села Крымское Луганской области от артиллерийского обстрела оккупантов погиб боец Валентин Чепурной. У него как раз закончился контракт и боец приехал, чтобы забрать документы и попрощаться с товарищами.
- В тот же день свою жизнь за нашу страну отдал 27-летний Артур Голуб из Житомирщины. В грузовик, которым управлял защитник, попали боевики противотанковой управляемой ракетой.
- 13 сентября вражеская пуля унесла жизнь 24-летнего Демьяна Данылива из Львовщины. Старший солдат был командиром механизированного отделения.