За сутки россияне разрушили 19 жилых домов в Донецкой области - есть погибшие и раненые

За сутки с 19 на 20 мая российские оккупанты разрушили в Донецкой области 19 жилых домов. Есть жертвы среди людей.

Только за сутки российские захватчики разрушили 34 гражданских объекта. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 20 мая.

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Враг обстрелял 13 населённых пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области / Фото МВД

Под обстрелами оказались населенные пункты – Соледарь, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крещение, Донецкое, Калиновое, Сидорово, Нью-Йорк.

Российские кафиры обстреляли мирных жителей чуть ли не по всем видам оружия: из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Захватчики попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов погибли и пострадали люди, но количество жертв не сообщают. Очевидно, потому, что в горячих точках вести статистику почти невозможно. Правоохранители начали досудебные расследования по статье "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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Российские кафиры 6 раз атаковали Бахмут из авиации, К счастью, люди не пострадали. Кроме того, враг обстреливает Марьинку, Красногоровку, Авдеевку, Торецк.

Группировка Объединенных сил сообщила, что вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях кафиры применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, танки и минометы различных систем. За сутки 19 мая они обстреляли не менее 50 населенных пунктов . Не обошлось, к сожалению, и без жертв. По предварительным данным, погибли 8 человек, еще 9 – получили ранения.

Луганщина находится под обстрелами каждый день без исключения. Из-за постоянных бомбардировок в регионе возникают массовые пожары. Есть улицы, которые полностью горят . За минувшие сутки зафиксировали 13 жертв: 2 человека погибли в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

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