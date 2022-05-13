За сутки украинские защитники сбили вертолет, крылатую ракету и 5 беспилотников России
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украинские защитники с начала полномасштабного российского вторжения наносят оккупантам сокрушительные потери. В частности, 12 мая они поразили семь воздушных целей захватчиков.
Кроме этого, бойцы ВСУ успешно ликвидируют личный состав российской армии. По состоянию на 12 мая они уже уничтожили почти 27 тысяч вражеских военных.
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Защитники поразили 7 вражеских воздушных целей
Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ 12 мая поразила 7 вражеских воздушных целей:
- 5 беспилотников "Орлан-10";
- 1 вертолет Ка-52;
- 1 крылатую ракету.
"Авиация Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях. Слава Украине!", – подытожили защитники.
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ВСУ мастерски уничтожают врага: последние новости
- Вооруженные Силы Украины 12 мая в очередной раз мощно атаковали российские войска в Чернобаевке. Вражеская взрывчатка детонировала несколько часов.
- Поселок Белогоровка стал форпостом украинских защитников в Луганской области. Там наши бойцы сумели уничтожить плацдарм российских оккупантов. ВСУ уже дважды разбили россиян.
- Бригада быстрого реагирования Нацгвардии вместе с собратьями из отдельной 81-й аэромобильной бригады мастерски уничтожили вражескую БМП-1. Они обнародовали видео своей филигранной работы.
- Кроме этого, на Запорожье украинские бойцы ликвидировали 21 оккупанта, а еще 28 россиян получили ранения. Также военнослужащие ВСУ превратили в металлолом много вражеской техники.
- В свою очередь, на Юге с помощью ракетно-артиллерийского вооружения наши воины обезвредили 23 российских захватчика. Также они поразили 2 вражеских танка, 2 БМП и уничтожили склад боеприпасов.
- Всего 11 мая оккупанты совершили 5 атак на Востоке. Однако все потуги врагов завершились лишь значительными потерями. Украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить более 200 российских военных и много вражеской техники.
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