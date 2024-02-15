За взрывами на нефтебазе в Курской области стоит ГУР, – источники
Ночью 15 февраля в России целью атаки оказалась нефтебаза в Курской области. За взрывами на объекте стоит Главное управление разведки.
Об этом сообщили источники 24 Канала. Речь идет о нефтебазе "Полевая".
Смотрите также Наши спецслужбы накладывают самые действенные "санкции": когда российская армия мощно их почувствует
Атака на нефтебазу – операция ГУР
Наши источники сообщили, что взрывы на нефтебазе в Курской области – это операция Главного управления разведки. Цель была успешно поражена, после чего вспыхнул масштабный пожар.
Местные жители сообщили, что около полуночи возле нефтебазы "Полевая" в Курской области раздались мощные взрывы, а после – произошло возгорание. В сети сразу начали появляться кадры, как масштабный пожар охватил нефтебазу.
Губернатор Курской области сначала не спешил комментировать ситуацию. Однако впоследствии начал жаловаться на атаку беспилотников. Традиционно оккупанты заявили, что никто не пострадал, а местное население призвали сохранять спокойствие.
Смотрите на карте, где расположена нефтебаза "Полевая"
Взрывы на российских НПЗ и нефтебазах: последние новости
- На российских нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах все чаще раздаются взрывы и происходят пожары. Так, 9 февраля 2024 года прогремели взрывы на нефтеперерабатывающих заводах "Газпромнефти" в Краснодарском крае. Под ударами были Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.
- Источники 24 Канала сообщили, что успешно атаковали НПЗ дроны СБУ. Источники также отметили, что такие цели являются вполне законными, поэтому взрывы там будут звучать и в дальнейшем.
- 3 февраля взрывы также прозвучали и на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Беспилотники ударили по НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Огонь охватил более 300 квадратных метров. Стоит заметить, что НПЗ в Волгограде – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Согласно открытым данным, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн.
- Стоит заметить, что в январе также раздавались взрывы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Журналисты Forbes заявили, что в течение прошлого месяца было поражено 7 крупных объектов, вследствие чего России нанесен существенный ущерб.
- Кроме того, издание Reuters писало, что в результате взрывов и пожаров на нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефтепродуктов из России снизился на треть.