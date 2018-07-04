За Луниным следили многие топ-клубы Европы, футбольный агент

Агент таких звезд украинского футбола, как Андрей Шовковский, Олег Блохин, Андрей Гусин – Шандор Варга рассказал, что за молодым игроком сборной Украины Андреем Луниным следили много топ-клубов Европы и что у парня есть талант.

Слова Варги приводит издание Footboom.

"На самом деле за Луниным следили многие топ-клубы Европы, где очень серьезная скаутская система. Не удивительно, что "Арсенал", "Реал" и другие клубы обратили на него внимание. Посмотрев несколько матчей с его участием, увидел, что у парня действительно есть талант. Все будет зависеть только от него", – заявил он.

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Футбольный агент считает, что Лунин не ошибся с переходом в "Реал".

"Реал" – отличная команда. Разве можно ошибиться, переходя в "королевский клуб"? Однажды после матча мы общались на стадионе в комнате Арсена Венгера. Обычно там собираются его друзья, где обсуждаются разные темы. Мы выпили по бокалу вина. Вдруг ко мне подошел тренер вратарей "Арсенала" и спросил: "Шандор, что думаешь о Лунине?". Я немного растерялся, потому что не следил за игрой этого парня. – "Пока что ничего не могу тебе сказать, но обязательно за ним прослежу", – был мой ответ", – подытожил Шандор Варга.

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Лунин подписал контракт с "Реалом" на шесть сезонов. По неофициальной информации, "сливочные" заплатили "Зари" около 14 миллионов евро.

Сообщалось, что Лунин отправится на предсезонные сборы с первой командой, после чего будет решено – оставить его в команде или отправить в аренду. Если же дело дойдет до аренды, то наверняка "Реал" отпустит его только в испанский клуб для адаптации к среде.