Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины, – Моравецкий

Глава правительства Польши сообщил, что будет выступать за возврат системы разрешений для украинских перевозчиков. Соответствующее обещание премьер дал польским водителям, отметив, что власти сдержат слово.

Важно, что ранее в Еврокомиссии отметили, что выполнение этого требования невозможно. Для соответствующего решения нет юридических оснований, возобновления квот не будет.

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Официальное требование Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна будет официально требовать отмены транспортного безвиза для Украины. Это означает возврат к старой системе разрешений.

Мы будем очень жестко и однозначно требовать восстановления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу,

– заявил Моравецкий.

Он отметил, что соответствующая система действовала до весны 2022 года, однако затем ее пересмотрела Еврокомиссия. Это и привело к блокированию польско-украинской границы перевозчиками. Премьер Польши убеждает, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом".

Протест польских перевозчиков

В начале ноября представители одной из польских ассоциаций перевозчиков заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной для украинских грузовиков. Они выдвинули ряд требований, среди которых возврат разрешений для украинских грузовиков, отдельная очередь для авто из ЕС и для пустых грузовиков, доступ к украинской системе "Шлях" и так далее.

Сегодня Украина и Польша работают над условиями разблокирования границы. Протестующие блокируют движение грузовиков на 4 направлениях. По состоянию на утро 3 декабря, проезд в Украину ожидают более 2 500 грузовиков.

После переговоров с митингующими чиновники из Министерства инфраструктуры Польши сообщили, что намерены усилить контроль украинских грузовиков. Там отметили, что хотят идти в европейские институты, чтобы устранить недобросовестную конкуренцию среди перевозчиков.

Представительница Еврокомиссии Магда Копчинская ранее отмечала, что любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным. Это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Его согласовали все государства-члены ЕС.