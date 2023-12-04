Польша потребует от ЕС отмены транспортного безвиза для Украины, – Моравецкий
Источник:WNP.pl
Глава правительства Польши сообщил, что будет выступать за возврат системы разрешений для украинских перевозчиков. Соответствующее обещание премьер дал польским водителям, отметив, что власти сдержат слово.
Важно, что ранее в Еврокомиссии отметили, что выполнение этого требования невозможно. Для соответствующего решения нет юридических оснований, возобновления квот не будет.
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Официальное требование Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна будет официально требовать отмены транспортного безвиза для Украины. Это означает возврат к старой системе разрешений.
Мы будем очень жестко и однозначно требовать восстановления системы разрешений на перевозку для украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу,
– заявил Моравецкий.
Он отметил, что соответствующая система действовала до весны 2022 года, однако затем ее пересмотрела Еврокомиссия. Это и привело к блокированию польско-украинской границы перевозчиками. Премьер Польши убеждает, что такие изменения будут регулировать транспортный рынок "справедливым и равноценным образом".
Протест польских перевозчиков
- В начале ноября представители одной из польских ассоциаций перевозчиков заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной для украинских грузовиков. Они выдвинули ряд требований, среди которых возврат разрешений для украинских грузовиков, отдельная очередь для авто из ЕС и для пустых грузовиков, доступ к украинской системе "Шлях" и так далее.
- Сегодня Украина и Польша работают над условиями разблокирования границы. Протестующие блокируют движение грузовиков на 4 направлениях. По состоянию на утро 3 декабря, проезд в Украину ожидают более 2 500 грузовиков.
- После переговоров с митингующими чиновники из Министерства инфраструктуры Польши сообщили, что намерены усилить контроль украинских грузовиков. Там отметили, что хотят идти в европейские институты, чтобы устранить недобросовестную конкуренцию среди перевозчиков.