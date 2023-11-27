Рациональный интерес польских перевозчиков или политика: что происходит на западной границе

Более 20 дней польские перевозчики блокируют три пункта пропуска из Украины. Сейчас въезд на территорию страны ожидают около 2000 транспортных средств. Польша фактически лишает Украину экономической возможности решения вопроса уплаты налогов и финансирования Вооруженных Сил.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что требования польских перевозчиков, прежде всего, должны решаться на уровне внутренней политики Польши между правительством и компаниями, работающими в этой области, а не между компаниями и украинской делегацией, которая к ним ездит на границу.

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Вредит интересам Украины

Утрата возможности экспорта товаров из Польши в Беларусь и в Россию произошла из-за целостной политики Европейского Союза, которая является рефлексией на военное вторжение России на территорию Украины. Решать вопросы безопасности с точки зрения ценностей Европейского Союза без экономических потерь, по-видимому, невозможно.

Польское правительство, принявшее политику Европейского Союза и введя санкции и ограничения, понимало к каким последствиям приведет ограничения связанные с транзитом или перевозкой товаров в направлении России. Польша должна была принять меры, поэтому по логике митинги должны быть перед зданием польского правительства,

– отметил Вигиринский.

Пока диалога на уровне правительства и перевозчиков нет. Однако есть использование темы, вредящей интересам Украины, которая находится в состоянии войны. Здесь уже приобретает определенное значение именно политическая составляющая, которую можно оценивать с точки зрения подготовки к президентским выборам политической партией "Право и справедливость", проигравшей парламентские выборы.

Они защищали интересы фермеров путем блокирования транзита зерновых и поставок зерновых на территорию Польши, апеллируя тем, что баланс, который существовал на уровне фермерских хозяйств и отношений экономического характера, потерян из-за появления нового игрока (Украина – 24 Канал),

– сказал политолог.

Сейчас баланс теряется из-за того, что этот игрок потерял логистику через черноморские порты в результате военной агрессии. Поэтому Украина замещает морскую логистику автомобильными дорогами европейского и международного значения.

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Польское правительство самоустранилось

В этой ситуации фактор национальной безопасности и обороны Польши не играет ключевой роли, потому что в первую скрипку играют тезисы, касающиеся политического диалога. Он всегда становится иррациональным и никогда не будет в плоскости рациональности. Работники же портовой инфраструктуры не выходят на митинг против работников отрасли перевозки.

Однако со временем их простой станет критическим и тогда произойдут социальные столкновения, которые уже будут сферой ответственности другого правительства. Это будет в пользу той политической силы, которая сможет обвинять уже новое правительство в неспособности управлять ситуацией в стране,

– добавил Вигиринский.

В этом случае политическая целесообразность одерживает верх над экономикой, вопросами национальной безопасности и ценностей, вокруг которых вроде бы объединились страны Европейского Союза. Польское правительство самоустранилось, потому что эта проблема станет наследием преемников.

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