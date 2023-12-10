Первые грузовики прибыли по железной дороге в Польшу: сколько авто еще стоят в очередях

Украинские власти нашли способ, как частично избежать проблем, вызванных блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками. Однако, несмотря на это, в очередях до сих пор остаются несколько тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" организовала контрейлерный поезд между двумя странами. Именно с его помощью переправляют грузовики.

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Уникальное решение в новых условиях

Первая партия украинских грузовиков в обход блокады пунктов пропуска по железной дороге прибыла в Польшу. Украинские и польские власти согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. После разгрузки с платформ грузовики направятся к пункту назначения по автодороге.

Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ,

– отметили в "Укрзализныце".

Контрейлерный поезд для перевозки грузовиков курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

Для того чтобы заказать переправку грузовика по железной дороге, необходимо обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця". В случае обратного направления – в UZ Cargo Poland.

Украинские грузовики начали доставлять по железной дороге: смотрите видео

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что перевозчики и дальше продолжают блокировать 4 пункта пропуска. В очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств. Больше всего – напротив "Шегини" (1200 единиц) и "Ягодина" (900 единиц).

Демченко отметил, что определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября – нет.

Блокада границы перевозчиками