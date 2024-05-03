Ждут "хлопков": к чему прибегли россияне в Мариуполе
Российские захватчики возводят новую железнодорожную линию из Ростова к временно оккупированному Крыму. Очевидно, что там регулярно будут фиксировать прилеты.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что недавно была информация о пробном заезде поезда из Мариуполя к Волновахе.
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Ждут "хлопков"
Как отметил Забавин, железнодорожная линия из Мариуполя в Волноваху – это старый участок, который функционировал еще раньше. Сейчас они пытаются достроить и реорганизовать ее. Параллельно идет строительство новой линии железной дороги.
Железная дорога, которую строят оккупанты / Скриншот 24 Канала
Неизвестно, что они будут делать с оранжевой веткой, учитывая то, что она проходит близко к линии разграничения. Туда может прилетать украинские "хлопки",
– сказал Забавин.
По его мнению, оккупанты не смогут безопасно пользоваться этими железнодорожными путями из-за регулярных угроз обстрелов. Также то, что они строят такую железную дорогу, свидетельствует, что у них есть проблемы с логистикой.
Украинские "хлопки" может сильно этим планам навредить. Он может сделать так, что эти железнодорожные сообщения не будут работать так, как хотели бы россияне. Поэтому это у них больше от отчаяния, потому что не могут обеспечить полную логистику поставки как боевого комплекта, так и продуктов обеспечения,
– отметил Забавин.
Строительство железной дороги на временно оккупированных территориях: коротко
- Россия более года строит железную дорогу из российского Ростова во временно оккупированный Крым. Как отметил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, этот процесс почти завершен – и он может стать серьезной проблемой. Но есть надежда, что с железной дорогой удастся справиться. Это проще, чем вопрос Крымского моста.
- Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что россияне имеют шансы достроить эту железную дорогу. Но, учитывая западную помощь, она окажется в зоне поражений.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что наши защитники пока не имеют шанса поразить место, где живут инженеры и строители, которые причастны к возведению железной дороги. Их расселили по поселку Гранитное в пустых домах или в местах, где живут гражданские.