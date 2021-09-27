Забыл про полмиллиона: у экс-депутата обнаружили незадекларированные средства в российской фирме

Бывший депутат Черкасского областного совета не указал свои корпоративные права на полмиллиона гривен. Эта фирма была зарегистрирована на территории России.

Такие нарушения НАПК выявило во время проверки деклараций Виктора Полозова.

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Нарушения выявили в декларациях за 2019 и 2020 годы

Полозов является владельцем корпоративных прав компании, входящей в группу "Алвико". Это он "забыл" указать в декларациях за 2019 и 2020 год.

Этими нарушениями бывший депутат не ограничился. В НАПК сообщили, что Полозов не внес в декларации сведения о корпоративных правах в двух других компаниях – на этот раз зарегистрированных в Украине.

В целом недостоверные данные-на 2,3 миллиона гривен в 2019 году и 1,4 миллиона - в 2020 году.

Речь идет об уголовном нарушении по статье об умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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