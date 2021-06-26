В Германии объяснили, зачем Меркель хочет наладить диалог с Путиным

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прокомментировала инициативу Ангелы Меркель возобновить диалог с Владимиром Путиным. Этим предложением планировали обозначить четкий курс политики Евросоюза в отношении России.

В интервью изданию Фельдгузен объяснила, что именно предусматривала германо-французская инициатива относительно более тесного сотрудничества с Москвой.

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Предложение касалось более четкой политики ЕС в отношении России:

более быстрые и эффективные санкции Евросоюза против Москвы, если действия России делают это необходимым;

дополнительные ограничительные меры, в частности экономические санкции,

более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

Госпожа посол добавила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была только частью этих предложений.

В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки этого предложения,

– сказала Фельдгузен.

Она отметила, что алгоритм ведения дискуссий в ЕС касаемо внешней политики является таким: для согласования определенного вопроса нужен консенсус всех государств-членов. Однако по предложению более активного взаимодействия с Владимиром Путиным его не было.

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