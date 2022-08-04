россияне перешли к лобовым атакам на Авдеевском направлении: военный аналитик назвал причину

Ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. россияне решили применить там новую тактику – идут в лобовую атаку.

Главная цель таких атак – обнаружить наши огневые точки. Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Игаль Левин.

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Пытаются обнаружить огневые позиции ВСУ

По словам аналитика, такая тактика не нова, мы видим ее на протяжении всей войны. На лобовые атаки россияне бросают тех, кого им не жалко, в том числе мобилизованных силой жителей ОРДЛО и добровольческие батальоны, сформированные из нацменьшинств.

К примеру, вагнеровцы не идут в такие атаки. Они отказываются, объясняя это тем, что "им столько не платят".

Игаль Левин объяснил, когда враг идет в лобовую атаку – наши защитники должны открыть огонь. Если разрешить оккупантам идти дальше, они могут закрепиться на новых позициях.

Когда враг закрепился – его сложно выбить, потому наши отвечают. Конечно, сразу начинают стрелять из пулеметов, гранатометов, минометов и т.д. И это обнаруживает наши позиции,

– рассказал военный аналитик.

На войне довольно сложно найти огневые точки, ведь все бойцы замаскированы. Они находятся в разных укрытиях и блиндажах, в том числе для того, чтобы избежать атак артиллерии.

"Если вы поднимаете беспилотник и смотрите какой-то разрушенный поселок, где как раз проходит линия фронта – вы не увидите там бойцов, которые открыто разгуливают. Они все будут замаскированы и скрыты", – отметил аналитик.

После того как враг определяет огневые позиции украинских бойцов, начинает атаковать тяжелым вооружением. Когда наши защитники перегруппировываются или уходят, враг повторяет тактику.

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Есть ли способ противодействовать такой тактике

Игаль Левин отметил, как только враг выявляет огневые позиции, бойцам нужно сразу их менять. По его словам, 30 минут на одном месте после обнаружения огневых точек означают смерть.

Надо двигаться. Движение – это жизнь на войне, статика – смерть. Просто аксиома. Это всегда было,

– заметил аналитик.

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В Донецкой области стартовала обязательная эвакуация местных жителей. Уехать можно поездом из города Покровск. Для эвакуированных организовано бесплатное проживание в Кировоградской области. Также людям окажут питание, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.

На Авдеевском направлении россияне 3 августа щедро поливают огнем ВСУ. Однако не смогли добиться желаемых результатов и улучшить тактическое положение.

оккупанты продолжают терроризировать Донетчину. В течение суток 2 августа они атаковали из "Градов" Авдеевку и 9 раз пытались штурмовать населенные пункты. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары по 8 населенным пунктам, расположенным на границе Донетчины и Луганщины.

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