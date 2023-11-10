Путин намеренно путал имя: как могут измениться отношения России и Казахстана

На днях глава Кремля Владимир Путин посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Очевидно, российский президент хочет сохранить "хорошие" отношения хотя бы с кем-то, но не в этом случае. Ведь Путин не может даже правильно назвать имя своего коллеги.

Путин уже несколько раз не мог правильно произнести имя казахского лидера. Однако на этот раз терпение лопнуло и Токаев красиво поставил диктатора на место. В эфире 24 Канала юрист оппозиционной партии El Tiregi, Казахстан Нурсултан Ермаханов предположил, почему президент России постоянно путает имя Токаева.

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"Мне кажется, что он делает это намеренно. Ведь, например, во время поездки Токаева в Москву 9 мая Путин четко произносил фамилию, имя и отчество, а здесь он хочет показать пренебрежительное отношение к президенту Казахстана. Ошибку он сделал намеренно" – сказал юрист оппозиционной партии El Tiregi, Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев один из немногих лидеров, приехавших в Москву на парад 9 мая.

Какая сейчас ситуация в Казахстане: смотрите видео

Недоверие к власти увеличивается

Далеко не все казахи довольны политикой, проводимой Токаевым. Сейчас ситуация в Казахстане становится все хуже. Действующий президент страны всячески пытается получить благосклонность среди населения и увеличить свой рейтинг.

После январских событий Токаев наобещал много хороших вещей, которые хотела услышать оппозиция. Но слова и то, что сделали на самом деле – разные вещи. Он, вероятно, пытается полностью ввести автократию (власть принадлежит одному человеку – 24 Канал),

– добавил Ермаханов.

Недоверие к власти в Казахстане каждый день растет, особенно после арестов. Как отметил оппозиционный юрист, сейчас даже обычная бабушка не верит чиновникам.

"Если в ближайшее время власти не изменят ситуацию, то январские события будут повторяться и тогда Путин не сможет помочь Токаеву. Ситуация для действующей власти будет более негативной", – подчеркнул Ермаханов.

Справка. В январе 2022 года в Казахстане люди вышли на протесты из-за повышения цены на газ. Между активистами и силовиками начались стычки.

После этого цену на газ снизили, а президент Касым-Жомарт Токаев согласовал отставку правительства. Однако протесты разгорелись с новой силой 5 января – на улицы Алматы вывели БТРы, протестующие жгли автомобили правоохранителей, звучали звуки взрывов свето-шумовых гранат.



В рамках операции ОДКБ Владимир Путин отправил спецвойска в Казахстан для того, чтобы удержать режим Токаева у власти.

Отношения России и Казахстана