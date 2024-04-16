Кислица рассказал, зачем Россия устраивает провокации на ЗАЭС

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица объяснил, зачем Россия хочет обвинить Украину в атаках на Запорожскую АЭС. Прежде всего потому, что Кремль хочет снять с повестки дня вопрос деоккупации станции.

Перед этим СМИ писали, что российские оккупанты даже планируют перезапустить Запорожскую АЭС. Сергей Кислица сказал на заседании Совбеза ООН, что единственный выход из "очень шаткой" ситуации – полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий.

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Что сказал Кислица о действиях россиян на ЗАЭС

Сергей Кислица рассказал, что единственная первопричина всех рисков для ядерной безопасности – это неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины.

Постпред Украины в ООН объяснил, что то, что произошло на Запорожской атомной электростанции 7 и 9 апреля 2024 года и все, что было после этого, является хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны России. Оккупанты сделали это, чтобы:

сместить внимание с первопричин;

снять вопрос деоккупации с повестки дня;

обвинить в атаках Украину.

С этой целью россияне хотят "скормить миру" версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована так, чтобы выдерживать сильнейшие удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия FPV-блоками... Эта развернутая Россией дезинформационная кампания, является также попыткой инструментализировать само присутствие МАГАТЭ в пропагандистских целях,

– заявил Кислица.

Он отметил, что российские захватчики нарушили каждый из семи "неотъемлемых столпов МАГАТЭ" по ядерной и физической ядерной безопасности, а также большинство из пяти принципов, способствующих обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на станции.

Кроме того, частью российской военной стратегии является усиление милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Сергей Кислица объяснил, что МАГАТЭ не имеет доступа ко всем локациям станции. Однако в соцсетях появились новые кадры российских солдат и военной техники в коридорах энергоблоков ЗАЭС.

Постпред Украины в ООН назвал нарушения России. В частности, говорится о:

установлении противопехотных мин по периметру станции,

блокировании доступа законного руководства и персонала на объект,

отключении автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга,

необеспечении своевременного и полного технического обслуживания.

Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, которые открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города,

– заверил Кислица.

Он пояснил, что только возвращение станции под полный контроль Украины является единственной гарантией ядерной и радиационной безопасности. По словам постпреда Украины в ООН:

Киев подтверждает, что единственным выходом из нынешней "очень шаткой" ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий;

это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву;

Украина также призывает всех партнеров усилить давление на Россию. В частности, введя санкции против сектора атомной энергетики, чтобы не допустить дальнейших российских провокаций на ЗАЭС, и способствовать деоккупации станции.

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