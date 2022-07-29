Военный эксперт объяснил, почему россия вынуждена рассеивать свои силы на разные направления

Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают врага по всей линии фронта. Несмотря на это, россия и дальше будет пытаться имитировать наступательную операцию.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты могут попытаться возобновить наступление на Харьков.

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Военный эксперт не исключает, что россияне действительно могут решиться на такой шаг.

"У россиян недостаточно сил"

Одновременно оккупанты пытаются удержать Юг и идти в наступление на Донбассе. По словам Жданова, россияне вынуждены рассеивает свои силы по всей линии фронта.

Они (оккупанты – 24 канал) понимают риски и понимают, что у них недостаточно сил. Но они не могут поступать иначе. Ведь Украина начинает концентрировать свои силы на определенном направлении и добиваться там успеха.

– объяснил он.

В частности, военный эксперт напомнил, что Украина усилила свои позиции на Юге. Кроме того, ВСУ приостановили наступление российских войск в других регионах.

Зачем россия рассеивает войска

"Продолжаются позиционные бои на Харьковском, Запорожском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Там фронт не двигается уже несколько недель", – сказал Жданов.

Потому, по словам Жданова, сейчас россияне пытаются оттянуть силы украинской армии с определенных участков. Для этого оккупанты не только растягиваются вдоль линии фронта, но и готовы наступать на новых направлениях.

Они идут на риск еще раз сходить в атаку. А потом уже будут заниматься резервами и готовиться к 2 волнам,

– сказал военный эксперт.

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