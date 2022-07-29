Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти можуть спробувати відновити наступ на Харків.

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Військовий експерт не виключає, що росіяни справді можуть зважитися на такий крок.

"У росіян недостатньо сил"

Одночасно окупанти намагаються втримати Південь і йти у наступ на Донбасі. За словами Жданова, росіяни змушені розпорошувати свої сили по усій лінії фронту.

Вони (окупанти – 24 канал) розуміють ризики та розуміють, що у них недостатньо сил. Але вони не можуть діяти інакше. Адже Україна починає концентрувати свої сили на певному напрямку і досягати там успіху,

– пояснив він.

Зокрема, військовий експерт нагадав, що Україна посилила свої позиції на Півдні. Окрім того, ЗСУ зупинили наступ російських військ в інших регіонах.

Навіщо росія розпорошує війська

"Тривають позиційні бої на Харківському, Запорізькому, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Там фронт не рухається вже декілька тижнів", – сказав Жданов.

Тому, за словами Жданова, зараз росіяни намагаються відтягнути сили української армії з певних ділянок. Для цього окупанти не лише розтягуються вздовж лінії фронту, а й готові наступати на нових напрямках.

Вони йдуть на ризик ще раз сходити в атаку. А потім вже будуть займатися резервами та готуватися до 2 хвилі,

– сказав військовий експерт.

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