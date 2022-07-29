Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти можуть спробувати відновити наступ на Харків.
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Військовий експерт не виключає, що росіяни справді можуть зважитися на такий крок.
"У росіян недостатньо сил"
Одночасно окупанти намагаються втримати Південь і йти у наступ на Донбасі. За словами Жданова, росіяни змушені розпорошувати свої сили по усій лінії фронту.
Вони (окупанти – 24 канал) розуміють ризики та розуміють, що у них недостатньо сил. Але вони не можуть діяти інакше. Адже Україна починає концентрувати свої сили на певному напрямку і досягати там успіху,
– пояснив він.
Зокрема, військовий експерт нагадав, що Україна посилила свої позиції на Півдні. Окрім того, ЗСУ зупинили наступ російських військ в інших регіонах.
Навіщо росія розпорошує війська
"Тривають позиційні бої на Харківському, Запорізькому, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Там фронт не рухається вже декілька тижнів", – сказав Жданов.
Тому, за словами Жданова, зараз росіяни намагаються відтягнути сили української армії з певних ділянок. Для цього окупанти не лише розтягуються вздовж лінії фронту, а й готові наступати на нових напрямках.
Вони йдуть на ризик ще раз сходити в атаку. А потім вже будуть займатися резервами та готуватися до 2 хвилі,
– сказав військовий експерт.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Харківщині ЗСУ провели блискучу операцію зі знищення окупантів. Українські військові ліквідували одночасно 300 російських загарбників. Ще близько 300 поранених росіян відвезли до Луганська.
- Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос повідомив, що українські оборонці готуються до контрнаступу й звільнили три населені пункти на Херсонщині. Натомість російські окупанти вимушені були змінити свою тактику.
- Російські війська намагались відновити штурм на Авдіївському напрямку. ЗСУ дали відсіч загарбникам, тож вони без успіху відійшли.