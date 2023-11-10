Готовы бросить все средства: в чем россияне видят главный аргумент для переговоров с Украиной

В течение 20 месяцев полномасштабной войны россияне не имеют никакого глобального стратегического успеха. Враг продолжает бросать на фронт солдат и технику, но желаемого результата получить не может. Руководство страны-агрессора понимает, что единственное спасение – переговоры.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель Денис Попович. Именно окружение Авдеевки – это та победа, которую враг хочет положить на стол переговоров, чтобы добиться заморозки российско-украинской войны на выгодных для себя условиях.

Читайте также Российское командование симулирует: Свитан предположил, какой у них просчет по Авдеевке

Хотят заморозки войны

Бои за Авдеевку не утихают. Россияне даже привлекли на Авдеевское направление редкие виды вооружения, в частности "Торнадо-С" и "Смерч".

Серьезное оружие, которого у оккупантов не много. Это свидетельствует о большом внимании со стороны россиян по этому направлению. Цель российских захватчиков – окружить украинские войска под Авдеевкой,

– сказал Попович.

Вероятно, россияне думают, что нынешняя международная ситуация выгодна для них, учитывая политическую борьбу в Конгрессе по выделению средств на помощь Украине. А также учитывая, что война на Ближнем Востоке в определенной степени отвлекла внимание международного сообщества от украинского вопроса.

"Все эти события придают россиянам уверенность в том, что успех у Авдеевки может дать шанс для переговоров по заморозке войны", – отметил военный обозреватель.

Как успех россиян под Авдеевкой связан с переговорами: смотрите видео

Какая ситуация у Авдеевки