Задерживают сторонников оппозиции в Грузии начался судебный процесс над Саакашвили

В Тбилиси 10 ноября стартовал судебный процесс по делу Михеила Саакашвили. Сам политик не будет присутствовать на слушании. Сторонники оппозиции уже вышли на протесты.

Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что пенитенциарная служба решила не привозить его в суд. Саакашвили даже не сказали, что суд требовал его присутствия. Он узнал об этом из телевизора.

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Басилая, как пишет Sputnik Грузия, уже прибыл к зданию суда. Правозащитник потребует прямой трансляции суда. Среди журналистов на процесс допустили только оператора и журналиста грузинского "Первого канала".

Начались протесты и задержания

К зданию Службы государственной безопасности на протесты вышли сторонники оппозиции. Они требовали доставить Саакашвили в суд.

Началась потасовка с правоохранителями. В сети обнародовали видео, как силовики заталкивают людей в машины.

Какое дело слушают

Сегодня слушания касаются дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года, а также погрома у телекомпании "Имеди". Кстати, следствие продолжается уже 8 лет.



Митинг у суда / Фото "Радио Свобода"

Что известно о задержании Саакашвили