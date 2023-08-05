Зафиксирован взлет семи Ту-95 с аэродрома Оленья в России: куда направляются бомбардировщики

В Вооруженных Силах констатировали, что враг поднял в небо 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Они могут переносить ракеты типа Х-101 и Х-555.

В субботу, 5 августа, около 21:30 в ОК "Юг" проинформировали о возможной опасности с аэродрома "Оленья", близ города Оленегорска. Именно с этой авиабазы взлетело семь бомбардировщиков-ракетоносителей.

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Куда летят борта

Отметим, что по состоянию на 22:00 воздушную тревогу не объявляли. Как пишут мониторинговые группы, летательные аппараты двигаются в направлении Каспийского региона.

Расчетный выход на пусковые рубежи ожидается в период с 00:45 до 01:30.

В то же время там напомнили, что на аэродроме "Энгельс" по состоянию на вечер 5 августа базировались 2 бомбардировщика Ту-95 с 8 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555.

Расположение аэродрома Энгельс: смотрите на карте от Google maps

Где расположена авиабаза "Оленья": ищите на карте от Google maps

Вечерняя ракетная атака