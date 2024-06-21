Зафиксирован взлет Ту-95МС с базы "Оленья", – Воздушные силы

С базы "Оленья" в России взлетели по меньшей мере 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, сообщили Воздушные силы. Украинские защитники призвали не игнорировать тревогу.

По сообщению Воздушных сил, существует вероятность того, что этот вылет может быть боевым. Обстрел тогда может произойти уже ночью – утром 22 июня.

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Взлет бомбардировщиков Ту-95МС

Воздушные Силы предупредили о взлете 4 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

По информации мониторов, ориентировочный выход на пусковые рубежи в Саратовская область около 02:30, Каспийское море – 03:30. В случае, если вылет боевой, то ракеты в воздушном пространстве Украины можно ожидать около 03:30 – 04:30.

Из предыдущих атак понимаем, что не все борта могут быть снаряженными ракетами, не все участвуют в ракетных пусках,

– указывают мониторы.

Об окончательном количестве можно будет говорить утром – конечно, если все же будут пуски.

Отметим, что вечером 21 июня россияне запустили по Украине "Шахеды". Сообщалось об угрозе с южного направления. Также россияне в этот день трижды поднимали МиГ-31К. Последний раз – в 23:39. Тревога держала чуть менее получаса. В это время в Харькове слышали серию взрывов.

Что известно о Ту-95МС

Бомбардировщики Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Эти ракеты являются основными в массированных ракетных ударах по Украине.

Ту-95 может действовать в тылу врага в любое время суток и при любой погоде. Эти самолеты имеют боевой радиус 6 500 километров и дальность полета 13 000 километров. То есть они способны бить по всей территории нашей страны.

Стоит указать, что ракеты Х-101 трудно сбивать из-за непрогнозируемой траектории движения – однако возможно, что Украина уже демонстрировала не один раз. Также у этого вооружения есть технология снижения заметности радиотелефонов