Зафиксировано прибытие военных из Северной Кореи в Приморский край, – СМИ

Сегодня, 22 октября, удалось зафиксировать прибытие северокорейских военных на военную базу в России в Приморском крае.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он также показал соответствующие кадры в сети.

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В Россию прибыли военные КНДР

Зафиксировано прибытие северокорейских военных на военную базу России. Скорее всего, это военная часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка Приморского края,

– говорится в сообщении.

Этот казарменный комплекс – новейший в Приморском крае. Его открыли летом 2022 года в июле.

По словам Коваленко, помимо сугубо войны для начала на территории Курской, возможно, Белгородской областей, в приграничных с Украиной, живая корейская сила также будет использоваться для рытья окопов и сооружения других фортификаций.

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"Тот, кто причастен к армии знает, что пехота – это не только воевать, но еще и очень много рыть и работать лопатами. Соответственно, когда кто-то роет за тебя, ты можешь воевать. И это также будет функция кндровских военных", – добавил он.

Напомним, 11 октября появилась информация о том, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в России. В то же время, украинская разведка отмечала, что северокорейские офицеры уже присутствуют на оккупированных территориях.