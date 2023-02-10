Зеленский отлично справился бы даже с визитом в Китай, – Пионтковский

Последние визиты президента Украины Владимира Зеленского в западные партнеры произвели особый фурор. Вероятно, что Зеленский мог бы молниеносно посетить еще одно влиятельное государство.

Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский оппозиционный политик и публицист. По его словам, Украина и Китай могли бы договориться о выгодном для мира ликвидирование президента России Владимира Путина

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Весь мир против России

Андрей Пионтковский подчеркнул, что уже сформировалась своеобразная очередь из желающих поспособствовать капитуляции России.

"Грузинская президент Саломе Зурабишвили сделала первую заявку и попросила включить пунктик об освобождении Абхазии. Конечно, включим", – пошутил он.

Оппозиционер подчеркнул, что Турция вступила в войну с лидером нацистской партии Адольфом Гитлером и Германией 26 апреля 1945 года. Таких же действий можно ждать и от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Вероятно, что страна присоединится к противостоянию с фашистской Россией где-то за два дня до ее капитуляции.

Андрей Пионтковский рассказал, в какую страну Владимир Зеленский мог бы посетить следующий визит: смотрите видео

Заграничные визиты Владимира Зеленского

Пионтковский рассказал, что после молниеносного визита Владимира Зеленского в Великобританию президенту Украины было бы неплохо посетить Китай.

"У Украины вообще отношения с Китаем и до войны были очень корректными, и сейчас", – объяснил он.

По его словам, в настоящее время Китай противостоит США и делает заявления, более или менее выгодные для главы России Владимира Путина.

Вообще я думаю, что нужно начинать готовить этот визит. Я уверен, что Зеленский прекрасно справится с ним,

– убежден он.

Оппозиционер отметил, что российский диктатор боится, что его убьют или увезут в Гаагу или Мариуполь. Поэтому нужно вместе поработать в пользу мира, а в этом может помочь Китай.

"Взлетайте санитарным самолетом в Москву и заберите его в один из древних китайских монастырей", – объяснил он.

По его мнению, такая ликвидация Путина была бы выгодна всем. В частности, для Украины, с территории которой выйдут российские войска за пределы границ 1991 года.

Кратко о визитах Зеленского