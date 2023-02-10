Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський опозиційний політик і публіцист. За його словами, Україна та Китай могла б домовитися про вигідне для світу ліквідування президента Росії Владіміра Путіна.
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Увесь світ проти Росії
Андрій Піонтковський наголосив, вже сформувалася своєрідна черга з охочих посприяти капітуляції Росії.
"Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі зробила першою заявку і попросила включити пунктик про звільнення Абхазії. Звісно, включимо", – пожартував він.
Опозиціонер наголосив, що Туреччина вступила у війну з лідером нацистської партії Адольфом Гітлером та Німеччиною 26 квітня 1945 року. Таких же дій можна очікувати і від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ймовірно, що країна долучиться до протистояння з фашистською Росією десь за два дні до її капітуляції.
Андрій Піонтковський розказав, в яку країну Володимир Зеленський міг би завітати з наступним візитом: дивіться відео
Закордонні візити Володимира Зеленського
Піонтковський розказав, що після блискавичного візиту Володимира Зеленського до Великої Британії президенту України було б непогано відвідати Китай.
"В України взагалі відносини з Китаєм і до війни були дуже коректними, і зараз", – пояснив він.
За його словами, наразі Китай протистоїть США і робить заяви, які більш-менш вигідні для очільника Росії Владіміра Путіна.
Взагалі, я думаю, що потрібно починати готувати цей візит. Я впевнений, що Зеленський прекрасно впорається з ним, – переконаний він.
Опозиціонер зауважив, що російський диктатор боїться, що його вб’ють чи відвезуть в Гаагу або Маріуполь. Тож потрібно разом попрацювати на користь світу, а у цьому й може допомогти Китай.
"Злітайте санітарним літаком до Москви і заберіть його в один із давніх китайських монастирів", – пояснив він.
На його думку, така ліквідація Путіна була б вигідна для всіх. Зокрема, для України, з територій якої вийдуть російські війська за межі кордонів 1991 року.
Коротко про візити Зеленського
- 8 лютого Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Він провів перемовини з прем'єром країни Ріші Сунаком. Ба більше, український лідер виступив у Вестмінстерському палаці Великої Британії.
- Після цього Зеленський полетів у Францію, де провів перемовини з президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- Далі Володимир Зеленський та Емануель Макрон полетіли разом у Брюссель. Там український лідер виступив з промовою в Європарламенті. Серед іншого, говорив про винищувачі та ракети. Детальніше читайте тут.
- Президент під час перебування у Брюсселі звернувся і до словацького уряду. Ця країна пообіцяла передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.