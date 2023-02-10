Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський опозиційний політик і публіцист. За його словами, Україна та Китай могла б домовитися про вигідне для світу ліквідування президента Росії Владіміра Путіна.

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Увесь світ проти Росії

Андрій Піонтковський наголосив, вже сформувалася своєрідна черга з охочих посприяти капітуляції Росії.

"Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі зробила першою заявку і попросила включити пунктик про звільнення Абхазії. Звісно, включимо", – пожартував він.

Опозиціонер наголосив, що Туреччина вступила у війну з лідером нацистської партії Адольфом Гітлером та Німеччиною 26 квітня 1945 року. Таких же дій можна очікувати і від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ймовірно, що країна долучиться до протистояння з фашистською Росією десь за два дні до її капітуляції.

Андрій Піонтковський розказав, в яку країну Володимир Зеленський міг би завітати з наступним візитом: дивіться відео

Закордонні візити Володимира Зеленського

Піонтковський розказав, що після блискавичного візиту Володимира Зеленського до Великої Британії президенту України було б непогано відвідати Китай.

"В України взагалі відносини з Китаєм і до війни були дуже коректними, і зараз", – пояснив він.

За його словами, наразі Китай протистоїть США і робить заяви, які більш-менш вигідні для очільника Росії Владіміра Путіна.

Взагалі, я думаю, що потрібно починати готувати цей візит. Я впевнений, що Зеленський прекрасно впорається з ним, – переконаний він.

Опозиціонер зауважив, що російський диктатор боїться, що його вб’ють чи відвезуть в Гаагу або Маріуполь. Тож потрібно разом попрацювати на користь світу, а у цьому й може допомогти Китай.

"Злітайте санітарним літаком до Москви і заберіть його в один із давніх китайських монастирів", – пояснив він.

На його думку, така ліквідація Путіна була б вигідна для всіх. Зокрема, для України, з територій якої вийдуть російські війська за межі кордонів 1991 року.

Коротко про візити Зеленського