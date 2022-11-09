Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной: затравили даже свои

Чем успешнее контрнаступление Украины, тем чаще из России раздаются тезисы и даже призывы сесть за стол переговоров. Однако часто они направлены не Украине в частности, а международному сообществу.

В очередной раз такую готовность страны-агрессорки выразила спикер МИД Мария Захарова во время брифинга, не забыв в речи обвинить Запад. Об этом написали росСМИ, сообщает 24 канал.

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Что наговорила Захарова

Как заявила представительница, Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, более того, ее готовность к этому остается неизменной. При этом, как сообщили в РосСМИ, когда Владимир Зеленский выдвигал требования по возобновлению диалога, в министерстве не увидели предварительных условий для этого.

Интересно, что МИД России выразил готовность к переговорам с Украиной "с учетом текущих реалий".

Мы по-прежнему открыты для переговоров. Мы никогда не отказывались от них. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом реалий, которые сейчас складываются,

– сказала Захарова.

Также она отметила, что до Запада подобная позиция России "не доходит". Более того, она обвинила партнеров Украины в том, что вместо принуждения к переговорам с Россией на ее условиях, нам поставляют оружие, которое так эффективно помогает уничтожать врагов.

Брифинг Марии Захаровой: видео

Россияне не в восторге от такой идеи

На эту новость мгновенно отреагировало и население России. Удивительно, но ни санкции, повлекшие ухудшение качества их жизни, ни постоянные нарушения их прав со стороны Кремля в связи с частичной мобилизацией, ни вероятность самим погибнуть в Украине не побуждали их приуменьшить жажду украинской крови.

Соцсети просто взорвали комментарии россиян, которые не понимают такие заявления своей власти и хейтят ее.

Более того, они возмущаются, о каких переговорах может идти речь, когда ВСУ уже под Донецком и Херсоном. Очевидно, они действительно поверили, что результаты псевдореферендума Кремля имеют хоть какой-то вес.

Такие заявления пресс-секретаря МИД также развеселили и украинцев.

Россия хочет переговоров

Напомним, что еще в прошлом месяце глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко также призвала сесть за стол переговоров, при чем срочно, на саммите глав Парламентов G20. Она отметила, что Россия выступает за "переговоры, диалог, мирное политическое разрешение этого кризиса".

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что Россия готова разговаривать с кем угодно, лишь бы остановить продвижение украинской армии.

В США не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной. Ведь Россия и дальше бомбит Украину, в том числе гражданское население и критическую инфраструктуру.

Долгое время Украина сама инициировала такие переговоры. Однако после объявления аннексии украинских территорий Владимир Зеленский заявил, что Украина официально отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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