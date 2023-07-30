Новая порция бреда: Захарова заявила представителям Африки, что Россия воюет в Украине за них
В России продолжают нести ахинею. Так, спикер МИД страны-агрессорки Мария Захарова рассказала африканским партнерам, что россияне воюют в Украине якобы за Африку.
По словам Захаровой, Россия сражается в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете". Об этом она заявила во время встречи с лидерами африканских стран, информирует 24 Канал.
Важно "Польша хочет захватить Запад Украины" и "Львов не был польским": Путин снова придумывал бред
Новая чушь от Захаровой
Так, спикер МИД России пробормотала африканским партнерам, что россияне воюют в Украине "за Африку".
Вы разве не видите, за что мы боремся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свою жизнь? Они (российские военные – 24 Канал) своей жизнью отстаивают право африканского континента и всех людей на нашей планете быть свободными,
– считает Захарова.
Порция бреда от Захаровой: смотрите видео
Бред от Путина
- Накануне Владимир Путин заявил новый бред, что Польша хочет захватить Запад Украины. Кроме того, Львов якобы во Вторую мировую войну не входил в ее состав и всему обязан СССР.
- В то же время Путин считает, что Польша в обмен на Запад Украины должна отдать свои западные земли, которые получила от Германии по результатам Второй мировой. Речь, в частности, о Данцигском (Гданьском или Польском) коридоре. Однако она вряд ли на это согласится.
- Еще одну историческую ложь Путин издал о Львове. Тот вроде Второй мировой не входил в состав Польши.